Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились

Начались официальные переговоры на саммите двух Корей. Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в пограничном пункте Пханмунджом

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом, передает РИА Новости. Политики поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.

Затем лидеры КНДР и Южной Кореи сфотографировались и отправились в здание, где начался межкорейский саммит.

Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с «ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию». В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей.

В течение дня главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. По итогам переговоров ожидается подписание совместного документа.