Историческая встреча: что Ким Чен Ын подарил южнокорейскому президенту?

Северокорейский лидер Ким Чен Ын привез с собой в Южную Корею знаменитую пхеньянскую гречневую лапшу, чтобы угостить ею президента Мун Чжэ Ина во время межкорейского саммита, сообщает РИА Новости.ПО ТЕМЕКНДР объявила о новой экономической стратегии.

«Я привез из Пхеньяна пхеньянский «нэнмён«. Сегодня вечером на банкете было бы хорошо, если вы попробуете», – сказал Ким Чен Ын южнокорейскому президенту. В состав блюд банкета уже включена холодная гречневая лапша из знаменитого пхеньянского ресторана Оннюгван. Для ее приготовления из Пхеньяна в Пханмунджом привезли главного повара этого ресторана и машину для выдавливания лапши – ее именно выдавливают из теста в виде тонких нитей в котел с кипящей водой, а затем охлаждают льдом.

Напомним, в пятницу, 27 апреля, Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.