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В Таллине горит завод по переработке отходов: людей просят не открывать окна

rus.postimees.ee
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Фото: Postimees

В Таллинне утром в пятницу произошел пожар на заводе по переработке отходов RagnSells. К тушению пожара привлечено большое количество спасателей и техники.

По словам дежурного пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, пожар вспыхнул на станции отходов в пункте приема мусора. Ведутся работы по тушению. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Спасательном департаменте сообщили, что с места пожара в большом количестве распространяется ядовитый дым, который идет в сторону Ласнамяэ. Живущих рядом людей просят не открывать окна и двери и рекомендуют держаться подальше от района пожара. Водителям рекомендуют избегать зоны ЧП: движение может быть нарушено.

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