Группа европарламентариев предлагает ужесточить санкции для России

Группа членов Европарламента (ЕП) предлагает расширить пакет акций, который введен сейчас Евросоюзом (ЕС) в отношении связанных с Кремлем лиц и предприятий.

«Мы предлагаем ввести новые санкции, которые были бы направлены на тех российских магнатов и олигархов, которые, стремясь помочь Владимиру Путину в его антидемократической деятельности, занимаются отмыванием нелегальных денег в государствах - членах Евросоюза (ЕС)», - говорится в обращении, которое инициировал европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.

Обращение адресовано руководителям стран - членов ЕС, председателю Европейского совета Дональду Туску и другим руководителям ЕС. Обращение на сегодняшний день подписано 45 европарламентариями из основных фракций, информировал BNS офис П. Ауштрявичюса.

В письме говорится, что введенные после аннексии Крыма в отношении России санкции оправдали себя и «помогли отпугнуть администрацию России от дальнейшей территориальной экспансии на Украине».

В обращении отмечается, что невзирая на это Россия продолжает игнорировать свои обязательства по Минским соглашениям, остается на занятых территориях Украины и Грузии, оказывает огромную военную поддержку сирийскому режиму, а отравление бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери в Соединенном Королевстве «продемонстрировало жестокость Кремля и несоблюдение им международных соглашений и правовых актов».

«Поэтому мы, члены ЕП, совершенно убеждены в том, что до тех пор, пока агрессивное поведение Кремля не изменится, в отношении связанных с режимом конкретных лиц и бизнеса России должны быть введены и применяться дополнительные санкции», - говорится в обращении.