Анализ ДНК: найденные в Индии останки принадлежат пропавшей Лиге Скромане

В четверг результаты анализов ДНК подтвердили, что найденные в Индии останки принадлежат гражданке Латвии Лиге Скромане, сообщает портал «Irish Mirror». Лига пропала 14 марта, поиски продолжались более месяца и завершились обнаружением ее тела на берегу реки Кералы.

Образец ДНК был сравнен с ДНК младшей сестры Лиги Илзе. «Мы ждем окончательного медицинского заключения, которое сделает все понятным», - сказала Илзе Скромане.

Несмотря на то, что изначально полиция Индии относилась к делу как к самоубийству, слова представителя полиции позволяют думать, что направление следствия может измениться. «Один из медиков, проводивших аутопсию, проинформировал нас, что найдены следы удушения. Поэтому сейчас мы рассматриваем версию убийства», - указал представитель.

В рамках следствия были задержаны несколько человек, сообщает «The Independent». По информации портала, Лигу нашли в отдаленном месте, полюбившемся наркоманам и мелким наркоторговцам.

Недалеко от мангового леса, где были найдены останки Лиги, полиция подняла небольшую лодку. Возможно, Лига использовала ее, чтобы попасть в изолированное место, пишет портал «Onmanorama».

Две женщины рассказали полиции, что видели Лигу, входящую в лес в одиночестве, указывает портал.

Как уже сообщал Русский TVNET, тело женщины без головы было найдено на берегу реки Кералы. О страшной находке полиции сообщил юноша, который отравился на рыбалку.

По словам комиссара городской полиции П.Пракш, тело было изуродовано, рядом лежала голова.

Первоначальная экспертиза показала, что девушка умерла примерно месяц назад. Будет проведена экспертиза ДНК.

Лига прибыла на юг Индии, в штат Керала, чтобы пройти лечение по традиционным методам аюрведы.

Ранее сообщалось, что Лига страдает от тяжелой депрессии и она покинула центр аюрведы в поселке Потхенкоде. Один из местных водителей рассказал, что отвез женщину на близлежащий курорт, но и там Лигу найти не удалось.

Обе сестры прибыли в Индию, чтобы лечиться по методам аюрведы и занимались йогой. В среду утром Илзе посетила занятие по йоге, а Лига отправилась купить продукты, и больше с тех пор ее никто не видел. По словам сестры, очень подозрительно, что Лига не взяла ни документов, ни денег, ни телефон.