Сенатор США: врач Трампа незаконно давал журналистам снотворное

Врач президента США Дональда Трампа Ронни Джексон незаконно давал снотворное и стимуляторы сотрудникам Белого дома и журналистам в длительных поездках. Об этом сообщил CNN сенатор США от штата Монтана Джон Тестер.

Снотворный препарат золпидем применяется для краткосрочного лечения бессонницы и способен вызывать проблемы с памятью, ночные кошмары и спутанность сознания. Среди более редких побочных эффектов — бред и галлюцинации. Длительный прием препарата вызывает привыкание и зависимость. Модафинил же, наоборот, является психостимулятором, применяемым для лечения сонливости и способен вызывать тревожность, бессонницу и сильные аллергические реакции, включая отеки гортани.

Sen. Tester: VA nominee handed out prescriptions 'like candy'

Препараты входят в 4 список веществ, оборот которых контролируется на территории США. Врач, выписывающий препараты из этого списка пациенту, должен иметь разрешение Управления по борьбе с наркотиками США и назначать препараты только после осмотра пациента. Кроме того, назначить тот или иной препарат из списка врач может только в штате, где у него есть лицензия — врач из Нью-Джерси не может выписать рецепт пациенту из Нью-Йорка.

Также во многих штатах действуют программы мониторинга отпускаемых по рецепту лекарств и врач, назначая препарат, должен внести информацию об этом в реестр — иначе пациенты смогут ходить к разным врачам, имея на руках сразу несколько рецептов на одни и те же препараты.

Представители Белого дома заявляют, что обвинения в адрес Джексона ложные.