Одна из балканских стран станет следующим членом еврозоны

Однако балканская страна должна оставаться «хладнокровной» и работать над критериями присоединения.

Болгария станет 20-м членом еврозоны, но не должна спешить с этим процессом. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и финансовым вопросам Пьера Московиси в пятницу, 27 апреля.

Как сообщает Reuters, прибыв на неофициальную встречу министров финансов ЕС в Софии, Московиси сказал, что балканская страна должна оставаться «хладнокровной» и работать над критериями присоединения.

«Но нам нужно подготовить это методично и тщательно, и нам не нужно спешить, потому что, если мы будем спешить, то присоединение к еврозоне будет не идеальным», - сказал Московиси.

Он отметил, что Болгария, самый бедный член ЕС, должна работать над укреплением своей экономики, подчеркнув, что присоединение к еврозоне должно быть «активом, а не шоком».

Болгария, которая привязала свою валюту лев к евро, соответствует формальным критериям для принятия единой валюты ЕС. Она ведет расчетливую фискальную политику и удерживает инфляцию.

Но ВВП Болгарии на душу населения составляет всего 49% от среднего показателя по ЕС. Это значительно ниже показателя государств-членов еврозоны.

Ранее президент Болгарии Румен Радев наложил вето на антикоррупционный закон.