Самый богатый человек заработал за день $12 млрд

Самый богатый человек в мире Джефф Безос, который является основателем компании Amazon, разбогател на 12 миллиардов после публикации финансового отчета его компании. По информации издания Fortune, он превзошел все ожидания аналитиков Уолл-стрит.

Издание сообщает, что акции компании выросли на 6,3 процента - то есть до 1614 долларов за одну ценную бумагу.

В целом же состояние бизнесмена оценено Bloomberg в 134 миллиарда долларов.

Согласно данным отчета, по итогам первого квартала текущего года прибыль компании Безоса выросла в годовом выражении в 2,25 раза - то есть до 1,62 миллиардов.

Ранее сообщалось, что прибыль компании Amazon выросла более чем вдвое. Об этом сообщается в финансовом отчете компании.