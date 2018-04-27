В Китае неизвестный напал с ножом на учеников школы: семеро детей погибли

В уезде Мичжи китайской провинции Шэньси неизвестный мужчина напал с ножом на детей неподалеку от здания школы. В результате семеро учеников погибли. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление местных властей.

По предварительной информации, трагедия произошла после окончания учебного дня, когда дети вышли из школы и направлялись домой. Всего от действий преступника пострадали 19 детей.

В настоящее время нападавший задержан сотрудниками полиции. О его личности и мотивах пока не сообщается.

Журналисты отмечают, что в соцсетях уже появились фотографии, на которых запечатлены раненые и погибшие.

Власти Мичжи на официальной странице в китайской социальной сети Weiboсообщили, что нападение произошло около 18:10 по местному времени (13:10 латв.).

7 children died, another 12 injured after being attacked after school in Mizhi, NW China's #Shaanxi province on Friday; The suspect has been detained and the injured are receiving treatment at hospital, the local government said pic.twitter.com/ap3VYiDMBL— People's Daily,China (@PDChina) April 27, 2018

Журналисты, в свою очередь, сообщают о том, что 12 раненых учеников были доставлены в близлежащий госпиталь.

Врачи борются за жизни детей, которым от 12 до 15 лет.

В ноябре прошлого года в южной китайской провинции Хайнань мужчина с ножом напал на пятерых школьников младших классов. Тогда нападение произошло на школьном дворе. Преступник был вскоре задержан, напоминает РБК.

В январе 2017 года вооруженный ножом мужчина ранил 11 детей в детском саду в городе Пинсян Гуанси-Чжуанского автономного района. Травмы, полученные детьми, не были опасны для жизни.





