В Китае неизвестный напал с ножом на учеников школы: семеро детей погибли

По предварительной информации, трагедия произошла после окончания учебного дня, когда дети вышли из школы и направлялись домой. Всего от действий преступника пострадали 19 детей.

В настоящее время нападавший задержан сотрудниками полиции. О его личности и мотивах пока не сообщается.

Журналисты отмечают, что в соцсетях уже появились фотографии, на которых запечатлены раненые и погибшие.

Власти Мичжи на официальной странице в китайской социальной сети Weiboсообщили, что нападение произошло около 18:10 по местному времени (13:10 латв.).

7 children died, another 12 injured after being attacked after school in Mizhi, NW China's #Shaanxi province on Friday; The suspect has been detained and the injured are receiving treatment at hospital, the local government said pic.twitter.com/ap3VYiDMBL— People's Daily,China (@PDChina) April 27, 2018