Трамп планирует встретиться с Ким Чен Ыном в «ближайшие недели»

Президент США Дональд Трамп, назвавший исторической состоявшуюся 27 апреля встречу лидеров Северной и Южной Кореи, и сам в ближайшие недели встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном. По словам американского политика, в качестве предполагаемого места для переговоров рассматриваются два-три варианта.

Как сообщил в пятницу Трамп, его встреча с Ким Чен Ыном состоится в ближайшие недели. Также президент США выразил надежду, что наступит день, когда все корейцы смогут жить вместе на избавленном от ядерного оружия полуострове, передает Reuters.

Президент США, проводя в Белом доме встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил журналистам, что если в ходе переговоров с Ким Чен Ыном выяснится, что Вашингтон и Пхеньян не могут прийти к общему решению, он покинет комнату.

По прогнозам американской прессы, во время встречи Трамп намерен продемонстрировать своему северокорейскому коллеге решительную позицию в отношении ядерной программы КНДР и заявить ему, что Вашингтон не пойдет на значительные уступки, в том числе и в вопросе санкций, пока Пхеньян не откажется от своего ядерного арсенала.

Что касается возможного места переговоров, ранее в СМИ распространились предположения, что в качестве площадки будет выбрана некая нейтральная страна, например Швейцария или Швеция.





