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Названы причины крушения самолета с футболистами «Шапекоэнсе»

Lenta.ru
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Фото: REUTERS/Scanpix

Причинами крушения самолета с футболистами бразильской команды «Шапекоэнсе» стали нехватка топлива и халатность. Об этом сообщает AFP.

В докладе управления по делам гражданской авиации Колумбии отмечается, что экипаж проигнорировал предупреждение о нехватке горючего, когда самолет был в 40 минутах до места назначения.

Вместо того, чтобы приземлиться в ближайшем аэропорту, воздушное судно продолжило лететь в колумбийский Медельин.

В конце декабря 2017-го вратарь «Шапекоэнсе» Джексон Фольман, потерявший ногу в авиакатастрофе, впервые после случившегося вышел на поле. Футболист забил мяч протезом ноги в благотворительном матче.

28 ноября 2016 года самолет с игроками клуба «Шапекоэнсе», летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ» разбился на территории Колумбии. В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое — футболисты команды. Помимо Фольмана спастись удалось Алану Рушелу и Хелио Сампьеру Нето.

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