Семь девочек и два мальчика: число жертв нападения на школьников в Китае возросло до 9

Количество погибших в результате нападения с ножом, произошедшего вблизи одной из общеобразовательных школ города Юйлинь (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай), увеличилось до девяти человек. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию. Еще десять школьников получили ранения. Ранее сообщалось о семи жертвах и 19 раненых.

По данным местных властей, среди погибших семь девочек и два мальчика. Инцидент произошел в пятницу около 18:10 по местному времени на улице недалеко от учебного заведения в уезде Мичжи.

По данным информационного портала Sina, полиция оперативно прибыла на место происшествия и произвела задержание подозреваемого. Как отмечает ТАСС, его личность установлена - это 28-летний мужчина по фамилии Чжао, который был вооружен кинжалом.

Правоохранительные органы ведут дознание задержанного. Согласно предварительным результатам следствия, нападение было совершено из «мести за унижения, которым Чжао подвергался в школьные годы от одноклассников».