Американские СМИ рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»

Обломки американских крылатых ракет, которые были выпущены по Сирии силами коалиции, ожидает «судьба хуже смерти», пишет портал Popular Mechanics.

По данным издания, ценность захваченных ракет заключается в том, что, изучив оружие противника, Россия может научиться его уничтожать.

Как отмечают эксперты, ракеты будут выступать в качестве «подопытных кроликов». Обычно с помощью испытательного стенда изучаются команды системы наведения ракеты.

В итоге данные испытания приведут к «самоубийственной гибели» ракет, подчеркивает издание.