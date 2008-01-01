Медведеву придется покинуть свой пост

Премьер-министр Дмитрий Медведев, которому придется покинуть свой пост после инаугурации вновь избранного президента РФ Владимира Путина, намеченной на 7 мая, не собирается уходить на покой. По словам главы правительства, он хочет использовать опыт, накопленный в ходе работы в «беспрецедентных условиях» последних лет.

«Безусловно, я пока не собираюсь уходить отдыхать. Я готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране», - заявил он в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» 28 апреля.

По словам премьера, деятельность правительства за последние шесть лет проходила в беспрецедентных условиях. Условия эти сформировались, с одной стороны, на волне кризиса 2008 года, а с другой стороны, тех неблагоприятных изменений в мировой экономике, на рынке углеводородов и на фоне санкций, которые возникли уже в 2014 году. «Все это сформировало такой набор шоков, как это принято говорить среди экономистов, который, наверное, наша страна не испытывала ни в один период новейшей истории», - отметил Медведев.

В условиях санкций, отсутствия внешнего финансирования и очень низких цен на углеводороды было важно не скатиться на какие-то другие уровни исполнения социальных обязательств, социальных гарантий государства, подчеркнул премьер.

При этом он заметил, что трудности мобилизуют все лучшие качества, присущие и стране, и ее народу. «Мы прошли стресс-тест. Мы его выдержали. Экономика живет, социальная сфера развивается», - подытожил Медведев.

В качестве эпохи для сравнения достижения российской экономики Медведев привел 1990-е годы и отметил, что по сравнению с тогдашней инфляцией в тысячи процентов сейчас инфляция составляет всего 2,5% и это самый низкий показатель за всю историю новой России.

Также Медведев рассказал, что импортозамещение в сфере сельхозтехники и железнодорожного машиностроения и теперь составляет 90-95%. «Что получилось за эти шесть лет: сельхозмашиностроение - это комбайны, тракторы, различного рода сельхозоборудование, которое мы брали за валюту, - сейчас у нас эта отрасль растет темпом 300% за этот период… Наше железнодорожное машиностроение за этот период выросло на 200%. Если говорить об этом показателе, мы практически, я думаю, на 90-95% закрываем свой рынок. Это и есть то самое импортозамещение», - цитирует Медведева РИА «Новости».

Он отметил, что речь идет об инновационном производстве и вполне конкурентоспособной продукции. Медведев признался, что даже удивился, когда узнал, что отдельные виды сельхозтехники поставляются в страны ЕС, - ведь раньше их закупали как раз в основном там.

Особенно хорошо развивается фармацевтика

В числе других отраслей, которые за последние шесть лет показали хороший результат, Медведев назвал фармацевтическую промышленность: там рост составил около 80%. Отметим, с высоким качеством российских лекарств россияне скорее не согласны и с большим возмущением и протестом восприняли недавнее внесение в Госдуму законопроекта, запрещающего импорт лекарств из Соединенных Штатов и поддерживающих их стран.

Кроме того, комментируя тему санкций, Медведев призвал поучиться у США "прагматизму и протекционизму". "Американцы всегда так себя вели. Они, даже выдвигая кому-то политические условия, максимально защищали свой рынок и пытались продвигать экономическую повестку дня. То есть они могли нам какие-то выкатывать вопросы политического, гуманитарного порядка. Потом говорили: "У нас здесь экономические интересы, в том числе в России, вы их не трогайте!" - привел пример премьер, подчеркнув, что на такого рода действия будет противодействие.

А что касается российского фондового и валютного рынков, эмоционально отреагировавших на новые санкции США против РФ, они успокоились, отметил Медведев, поскольку, по его словам, фундаментально экономика РФ стабильна.

Медведев пригласил Обаму посмотреть на российскую экономику, «разорванную в клочья»

Более того, премьер-министр пригласил бывшего президента США Барака Обаму приехать в Россию и посмотреть на «разорванную в клочья» российскую экономику, которую американский лидер характеризовал таким образом в начале 2015 года.

«Пусть приезжает, посмотрит на эти «клочья«. Мы действительно уже перешли в категорию стран, у которых относительно развитая современная медицина. <…> В этом показателе, помимо медицинского фактора, естественно и зарплаты, и пенсии, и все, что должно обеспечивать государство», - отметил Медведев. Он подчеркнул, что за последние десять лет количество высокотехнологичных медицинских манипуляций возросло в России в десять раз - со 100 тысяч до миллиона в год.

Напомним, Обама в обращении к конгрессу 21 января 2015 года заявил, что экономика России «разорвана в клочья», а сама страна - изолирована.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

3 мая Дмитрий Медведев в последний раз выступит в должности председателя действующего правительства в ходе совещания по вопросам развития сельскохозяйственной отрасли, которое пройдет в ВДНХ. По словам одного из источников «Коммерсанта», в оставшиеся дни до инаугурации Владимира Путина премьер-министр «будет вести рутинную работу в кабинете», в частности, чтобы не перебивать «информационную повестку первого лица». Впрочем, в Кремле призывы к чиновникам «быть потише» опровергли.

Сразу после инаугурации президента правительство уйдет в отставку и начнется формирование нового кабмина. Кандидатуру премьер-министра Госдума может утвердить уже на следующий день, 8 мая. По мнению экспертов, Медведев может сохранить этот пост за собой, но кадровые перестановки в правительстве все равно неизбежны. Путин сам анонсировал их еще 19 марта - на следующий день после президентских выборов.