МИД РФ запретил въезд в Россию политикам и депутатам из Литвы

Министерство иностранных дел РФ объявило о запрете на въезд в страну наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов в ответ на принятие Вильнюсом аналога «закона Магнитского».

«Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

«Предупреждаем, что российский «стоп-лист» остается открытым, и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии», - резюмировали в Москве.

В конце марта власти Литвы приняли решение о расширении «списка Магнитского», вступившего в силу в стране 1 января. Тогда официальный Вильнюс внес 21 гражданина РФ в этот список, а еще 23 россиянам был запрещен въезд на территорию Литвы из-за угрозы, которую они, по данным местных спецслужб, представляют для национальной безопасности.

12 января министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас запретил въезд в страну 49 гражданам России, обвиненным в нарушениях прав человека и отмывании денег. Список был утвержден на основании так называемого закона Магнитского, который вступил в силу с начала 2018 года.

«Закон Магнитского» был подписан президентом Литвы Далей Грибаускайте 27 ноября 2017 года, чтобы, как она заявила, положить конец нарушениям прав человека, «грязным» деньгам и нарушению законов.

Согласно принятым поправкам к закону о правовом статусе иностранцев, гражданину другой страны запретят въезд в Литву не более чем на пять лет, если обнаружится серьезное основание считать, что он совершил в зарубежном государстве тяжкое преступление против личности, в результате чего были нарушены права человека и свободы.

Кроме того, Литва запрещает въезд иностранцам, совершившим коррупционные преступления, занимавшимся отмыванием денег, а также тем, кто подстрекал к совершению таких преступлений. Под запрет попадет и человек, включенный в национальный список нежелательных иностранцев, составленный страной - членом Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО.

Литовский парламент принял резолюцию с 44 фамилиями, которые можно внести в список, среди фигурантов - глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, руководивший делом Магнитского заместитель главы Следственного комитета при МВД генерал-майор Олег Логунов, принявшие решение по делу Магнитского судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров, руководство Московской налоговой инспекции, уличенное Магнитским в масштабных махинациях с бюджетными средствами.

На тот момент Литва стала пятым государством в мире, принявшим этот правовой акт. Аналогичные законы приняты США, Великобританией, Канадой и Эстонией. Списки постоянно пополняются: так, в декабре 2017 года Министерство финансов США расширило глобальный «список Магнитского», туда были включены, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, сын генпрокурора РФ Артем Чайка и старшая дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова.

Сотрудник фонда Hermitage Capital и партнер британской юридической фирмы Firestone Duncan Ltd. Сергей Магнитский умер в московском СИЗО 16 ноября 2009 года. Он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Коллеги Магнитского - глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и глава Firestone Джемисон Файерстоун - заявили, что Магнитского арестовали после того, как тот вскрыл коррупционные схемы, к которым оказались причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.