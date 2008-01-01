В Баку потушили второй за день пожар в высотке Trump Tower

В одном из самых высоких зданий в столице Азербайджана - высотке Trump Tower Baku - в субботу вечером вспыхнул второй за сутки пожар. К настоящему моменту пожарным уже удалось справиться с огнем, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Причины возгорания пока неизвестны, информации о пострадавших не поступало.

Отметим, что первый пожар в 32-этажной высотке вспыхнул в субботу днем и продлился около трех часов. Огонь охватил верхние этажи, один человек отравился дымом.

Строительство высотки началось в 2008 году. К концу 2011 года бетонный каркас здания был достроен, началось остекление экстерьера. В 2015 году все наружные работы по отделке фасада были завершены. В здании находятся 72 квартиры и 189 гостиничных номеров.

Проект принадлежит компании Baku XXI Century, связанной с несколькими членами семьи азербайджанского олигарха Зии Мамедова. Компания Дональда Трампа Trump Organization присоединилась к проекту в 2012 году.

Компания Трампа утверждает, что он выступил «лишь лицензиаром» - то есть позволил компании, которую возглавлял Анар, сын Зии Мамедова, использовать свое знаменитое имя.

Примечательно, что ранее в этом месяце сильный пожар случился в нью-йоркской Trump Tower, а в начале года - еще в одной высотке с фамилией президента на Манхэттене.





