Ким Чен Ын готовится закрыть полигон и перевести часы на время Сеула

Власти КНДР окончательно закроют ядерный полигон Пхунгери до встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, сообщает японское агентство Kyodo. Процесс демонтажа будет публичным. Также, как передает AFP в Twitter, Ким Чен Ын делает еще один символический жест: глава Северной Кореи велел перевести часы в стране на полчаса вперед, чтобы время в Пхеньяне и Сеуле совпадало.

О демонтаже ядерного полигона в Пхунгери договорились 27 апреля на межкорейском саммите. Закрыть полигон Пхеньян обязался до конца мая. При этом лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал пригласить на Север журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут следить за этим процессом, передает ТАСС.

В Сеуле также сообщили, что в ходе межкорейского саммита президент Южной Кореи передал Ким Чен Ыну письмо из Токио. Там было сказано, что Япония хотела бы нормализовать отношения с Северной Кореей.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова в течение ближайших трех-четырех недель. Он провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

27 апреля Ким Чен Ын провел 12-часовую встречу с Мун Чжэ Ином. Стороны подписали декларацию о мирном договоре и о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В качестве предполагаемого места для переговоров Трампа и Ким Чен Ына, по данным СМИ, рассматриваются два варианта. Некоторые предполагают, что речь может идти о некой нейтральной европейской стране, например, Швейцарии и Швеции. Южнокорейский телеканал YTN утверждает, что встреча может состояться в каком-то крупном городе на востоке России - Владивостоке или Хабаровске.





