Пашинян вновь призвал армян на митинг; Голосование за нового премьера намечено на 1 мая

Сторонники лидера протестного движения, руководителя парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна по его призыву в воскресенье днем стали перекрывать автодороги в Ереване и других крупных городах. Вечером в столице должен пройти митинг, а 1 мая в парламенте будут голосовать за нового премьера - пока выдвинут лишь Пашинян.

Как передает «Интерфакс», после полудня сотни демонстрантов проводят шествия почти по всем улицам Еревана. Дороги перекрывают мусорными баками и скамейками. Закрыты дороги к площади Республики, где вечером намечен митинг оппозиции. Перекрыты проспекты, связывающие разные части города с центром Еревана, а также центральный проспект Маштоца.

Пашинян призвал своих сторонников вечером в воскресенье собраться на митинг на площади Республики в центре Еревана. Он назвал митинг «чрезвычайно важным», который поможет «показать нашу решительность, показать, что нас невозможно сломить»

. Он пройдет на площадь Республики в колонне с площади Франции в 17:00.

Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания республики, которое назначено на 1 мая.

На данный момент только оппозиционная фракция «Елк» выдвинула своего кандидата - Пашиняна. Партия «Дашнакцутюн», входившая в правящую коалицию с Республиканской партией Армении, 25 апреля вышла из нее, а 26 апреля три ее представителя в правительстве подали в отставку.

В воскресенье одна из старейших армянских партий «Рамкавар-Азатакан» (Либерально-демократическая партия) призвала парламент избрать Пашиняна премьером. Позже о поддержке Пашиняна объявила и Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн».

С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян.

23 апреля Саргсян ушел в отставку, однако исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян. Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.