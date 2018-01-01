Курьезы ЧМ по футболу: гостей города встречает банер с грубой ошибкой

В аэропорту Нижнего Новгорода, в котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу, гостей города встречает баннер с надписью «Добро пожаловать в Нижний Новгодор». Об этом сообщает Sports.ru.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа: 18 июня сыграют Швеция и Южная Корея, 21-го Аргентина — Хорватия, 24-го Англия — Панама, 27-го Швейцария — Коста-Рика. А также матч 1/8 финала и четвертьфинал.