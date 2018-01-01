«Аэрофлот» решил уволить стюардессу, которая назвала Калининград Кенигсбергом

Компания «Аэрофлот» решила уволить бортпроводницу после жалобы в твиттере декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова. Он заявил, что во время рейса Москва-Калининград 25 апреля экипаж назвал место назначения Кенигсбергом.

По словам Третьякова, старое название Калининграда прозвучало во время объявления информации о полете на английском языке. При этом по-русски место назначения было названо правильно, написал декан Высшей школы телевидения МГУ.

В самолёте "Аэрофлота" Москва-Калининград по-русски объявляют, что самолёт выполняет рейс Москва-Калининград. А по-английски сразу за этим: рейс Москва-Кёнигсберг. Слышал это собственными ушами в полёте 25 апреля. Разве "Аэрофлот" может именовать города России так, как хочет?— Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) 27 апреля 2018 г.

Официальный аккаунт «Аэрофлота» в твиттере ответил Третьякову, что компания провела проверку и решила уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом.

Третьяков в ответ заявил, что объявление было зачитано мужским голосом; он предположил, что его произнес командир экипажа. «Аэрофлот» пояснил, что такие объявления делает старшая бортпроводница; кроме того, по словам компании, она сама подтвердила, что сообщила неверную информацию.

Тем не менее, Третьяков продолжил настаивать, что объявление зачитал мужчина. «Я не собираюсь вступать в спор, но такие объявления делает командир», — сказал он радиостанции «Говорит Москва». Декан Высшей школы телевидения МГУ добавил, что готов свидетельствовать в пользу стюардессы «Аэрофлота», если она обратится к нему в связи с увольнением.