На учениях в Израиле потоком унесло молодых ребят; 10 погибших

Из-за бури с дождями в Израиле, в долине Арава, погибли девять девушек и один юноша. Они были слушателями предармейских курсов. Погибшим было от 17 до 20 лет, большинство из них оканчивали 12-й класс. На данный момент по подозрению в халатности, повлекшей за собой смерть, задержаны два человека, один из которых директор учебного заведения курсантов.

Наводнение в Араве застигло группу из 25 человек после полудня 26 апреля. Они совершали экскурсию по руслу ручья Цафит. Часть подростков успела подняться на возвышенность, остальных унесло потоком. В спасательной операции, которая продолжалась более 10 часов, принимали участие спецподразделения ВВС Армии обороны Израиля, военные вертолеты и добровольцы.

«Не могу поверить, что и вправду собираюсь путешествовать пешком в такую погоду. Нет смысла идти туда, где все затоплено... Мы умрем - я серьезно», - цитирует издание сообщение, которая одна из девушек отправила своей подруге по WhatsApp за день до гибели. Та ответила, что все будет в порядке.

Полиция Израиля начала расследование. Выясняется, кто отправил молодых людей на экскурсию в опасный район, несмотря на многочисленные предупреждения о возможном затоплении на юге.

Утром 27 апреля правоохранители уже допросили трех человек, отвечавших за подготовку и проведение экскурсии. Двоих из них после допроса арестовали, третьего отправили под домашний арест.

Через несколько часов после того, как стало известно о произошедшем, в Министерстве просвещения Израиля заявили, что экскурсия учащихся предвоенных курсов в пустыню Арава не была утверждена соответствующими инстанциями и в ведомстве ничего не знали о ней.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в своем Facebook выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Также печаль в связи с трагедией выразили в соцсетях президент Израиля Реувен Ривлин и министр обороны Авигдор Либерман.









