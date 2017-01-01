В Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки за участие в ИГ

Суд в Багдаде приговорил 19 гражданок России к пожизненным срокам; женщины были признаны виновными в участии в ИГ и поддержке организации, сообщает AFP.

С осени 2017 года власти Чечни организовали возвращение в Россию более 100 женщин и детей, задержанных в Сирии и Ираке. Их мужья, воевавшие на стороне ИГ были убиты или оказались в тюрьмах. Несколько жительниц Дагестана после возвращения были арестованы за участие в незаконном вооруженном формировании, некоторым из них уже вынесли приговоры.

В апреле суд в Ираке приговорил к пожизненным срокам за участие в ИГ двух уроженок Дагестана. Обе женщины находятся в Ираке с детьми; у первой их двое, у второй — трое. Как завила член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, детей попытаются вернуть в Россию.

По данным российского МИД, на данный момент в тюрьмах Багдада содержатся от 50 до 70 россиянок и более 100 их детей.