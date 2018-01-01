«Кандидат от народа» Пашинян объявил о победе на митинге в Ереване

Оппозиционный лидер Армении Никол Пашинян рассчитывает на победу на досрочных выборах и считает, что «революция в Армении уже состоялась». Об этом он заявил в воскресенье на митинге на площади Республики. Себя он назвал «кандидатом от народа» и выразил уверенность, что парламент 1 мая поддержит его кандидатуру на пост премьер-министра.

«Победа народа будет признана», пообещал Пашинян. «Три фракции парламента уже заявили, что на выборах премьера проголосуют за кандидата от народа. Республиканская партия приняла решение не выдвигать своего кандидата, что означает, что есть большая вероятность, что часть депутатов из Республиканской партии также проголосует за кандидата народа. Это означает, что 1 мая мы имеем возможность нашу де-факто победу зарегистрировать де-юре», - цитирует «Интерфакс».

Выборы премьер-министра Армении пройдут 1 мая на специальном заседании парламента. Пока единственным кандидатом на пост премьера является сам Пашинян.

Он надеется провести досрочные парламентские выборы в течение двух месяцев. «Готов обсудить это с другими политическими силами. Ряд политических сил обеспокоен, что в короткие сроки не могут быть обеспечены равные стартовые возможности для всех. Мы этот вопрос обсудим», - пообещал лидер оппозиции.

Как напоминает ТАСС, Пашинян (депутат парламента от фракции «Елк») станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей Республиканской партии Армении обладает 58 местами в парламенте, «Елк» - девятью, «Дашнакцутюн» - семью. Еще 31 место у блока «Царукян».

С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян.

23 апреля Саргсян ушел в отставку, однако исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян. Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.