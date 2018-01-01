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С лужайки Белого дома исчез дуб, привезенный Макроном из Франции

Korrespondent.net
Фото: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

В США с лужайки Белого дома пропал саженец дуба, который 24 апреля вместе посадили президенты США и Франции в честь 250-летия отношений между двумя странами, сообщает Daily Mail.

Журналисты издания уверяют, что уже в воскресенье, 29 апреля, на месте дерева растет обычная трава, и никаких следов посадки дерева не осталось.

Напомним, дуб привезен из знаменитого леса Белло во Франции, где в июне 1918 года произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне (битва при Белло Вуд). В ней погибли девять тысяч морпехов.

Дерево, по словам Макрона, должно было служить напоминанием о глубоких связях Франции и США.

В Белом доме пока не прокомментировали исчезновение дерева.

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