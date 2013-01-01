Главврач Белого дома после обвинений уходит в отставку

США бывший личный врач Дональда Трампа Ронни Джексон уйдет в отставку после того, как его кандидатура на пост министра по делам ветеранов была снята из-за обвинений в ненадлежащем поведении. Об этом в воскресенье, 29 апреля, сообщает Politico.

Издание отмечает, что Джексон не вернется к исполнению своих обязанностей в качестве личного врача президента США; это место сохранит за собой Шон Конли, который был назначен временно исполняющим обязанности после того, как Джексона выдвинули на новый пост.

Трамп предложил Джексона на должность министра по делам ветеранов 28 марта. Однако после этого против него выдвинули обвинения в злоупотреблениях на рабочем месте. В частности, сенатор Джон Тестер заявил, что Джексон употреблял на работе алкоголь, незаконно выписывал рецепты и провоцировал конфликты с коллегами.

Джексон назвал все обвинениями ложными, эту позицию поддержал и Трамп, заявивший, что никаких доказательств у Тестера нет, и призвавший сенатора уйти в отставку. Тем не менее, позднее Джексон принял решение отозвать свою кандидатуру на пост министра.

Джексон был главным врачом белого дома с 2013 года.