В Сирии нанесен мощный ракетный удар, десятки погибших

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в районе взрывов зафиксировал землетрясение магнитудой 2,6 с эпицентром в 16 км юго-восточней города Хама. По данным сирийского источника РИА «Новости», около Хамы был атакован склад оружия 47-й бригады армии Башара Асада. Там произошли мощные взрывы и возник пожар.

Склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией. Информация, что удар нанесен по аэропорту Алеппо, неверна, отметил этот источник.

Арабская редакция телеканала Sky News сообщала, что в результате ударов по складам оружия погибли не менее 40 человек, свыше 60 получили ранения.

MEDIA: Suspected Israeli bombing of Syrian military base in Hama, which registered as a 2.6 magnitude quake. pic.twitter.com/T17Nk8UEdl— The Spectator Index (@spectatorindex) April 29, 2018