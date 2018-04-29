В Сирии нанесен мощный ракетный удар, десятки погибших

Две военные базы правительственных сил в Сирии подверглись мощным ракетным ударам в ночь на понедельник. Государственное телевидение сообщает о взрывах на военной базе к северу от Хомса и в провинции Хама, а также около Алеппо. По данным AFP, погибли 26 военных, в том числе из Ирана. NEWSru Israel передает, что одна из целей была расположена недалеко от российской базы Хмеймим, и РФ не задействовала комплексы С-400 для перехвата.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в районе взрывов зафиксировал землетрясение магнитудой 2,6 с эпицентром в 16 км юго-восточней города Хама. По данным сирийского источника РИА «Новости», около Хамы был атакован склад оружия 47-й бригады армии Башара Асада. Там произошли мощные взрывы и возник пожар.

Склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией. Информация, что удар нанесен по аэропорту Алеппо, неверна, отметил этот источник.

Арабская редакция телеканала Sky News сообщала, что в результате ударов по складам оружия погибли не менее 40 человек, свыше 60 получили ранения.

MEDIA: Suspected Israeli bombing of Syrian military base in Hama, which registered as a 2.6 magnitude quake. pic.twitter.com/T17Nk8UEdl— The Spectator Index (@spectatorindex) April 29, 2018

NEWSru Israel со ссылкой на сообщения в соцсетях передает, что к северо-востоку от Хомса была атакована иранская военная база «Джабель 47». Она расположена всего в 40 км от российской авиабазы «Хмеймим», прикрываемой зенитными ракетными комплексами С-400. Российские комплексы не были задействованы для перехвата ракет.

Кто нанес удары - пока неясно. Израильская армия не комментирует ночные удары по военным объектам в Сирии и сообщения о своей возможной причастности к ним, передает РИА. По данным сирийской газеты «Тишрин», базы в Сирии были атакованы с территории Иордании. Издание утверждает, что с американских и британских баз в Иордании были выпущены девять баллистических ракет.