Москва туристическая: ночлег в центре, бюджетный вариант

Москва-2018 не самый дорогой в мире город. В Сингапуре, Париже, Цюрихе, Гонконге, Осло или Женеве жить нынче куда как дороже. Но до начала чемпионата мира по футболу, который летом пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и еще восьми российских городах, остается всего ничего. Туризм неизбежно подорожает! Хотите посмотреть российскую столицу как турист? Лучше не откладывайте.

Рижские и латвийские туфирмы экскурсионные поездки в Москву предлагают за 300 - 350 евро. Типовой вариант: автобусное путешествие, шесть дней, два ночных перезда, еще три ночевки в гостинице, экскурсии по главным достопримечательностям Москвы. Правда, если к объявленной стоимости тура прибавить расходы на российскую визу и билеты/экскурсии, которые туристы оплачивают самостоятельно, цена еще раза в полтора подрастет.





Но не всем нравится коллективный организованный отдых. Да и предпочтения и мечты у людей разные: одни едут потусоваться, другие - показать детям сокровища музеев Кремля, третьи предпочитают все вечера проводить в театре. Для самостоятельных путешественников вопрос первый: где в Москве жить и во что обойдется сегодня ночлег в центре города?





Туризм за казенный счет - не в счет!



Разумеется, если вы госчиновник или едете в Москву в командировку, оплаченную работодателем, то вопрос «что - почем» вас вообще не волнует. Потому как гостиниц и апартаментов в российской столице огромное количество, есть они на любой вкус и кошелек.

Нынешний курс рубля к евро тоже нам благоприятствует. Размер командировочных (46 евро в день) и разрешенных дополнительных расходов (еще 32 евро) позволяет копеек не считать.

А допустимый суточный счет за гостиницу (270 евро) позволяет размахнуться на отель вполне респектабельный - хоть в «Националь», «Савой» или «Метрополь». Даже на стандартный номер в высотке «Рэдиссон Рояль» хватит.

Ну, а если жить в гостинице/хостеле/апартаментах за свои, а рублей или евро в карманах не густо?.. Тогда придется свои расходы просчитывать и экономить. Но и тут возможны варианты, в том числе и очень достойные, хоть и бюджетные, по очень даже щадящим ценам. Какие? Рассказываю.

Вам - «шашечки»? Или ехать?..

Во избежание рекламы конкретных названий здесь, как правило, приводить не буду. Тем более, по правде сказать, куда чаще в московских поездках обременяю своим присутствием родственников, знакомых и друзей, чем ночую в гостиницах. Но исключения бывают.

Что такое «бюджетный вариант» в сегодняшних московских ценах? Возьмем за основу примерно следующее. В центре российской столице вполне можно найти пристойный ночлег за 30 евро (комната на двоих) в недорогой гостинице или отдельная комната в хостеле. Ночлег для одного человека в хостеле стоит порядка 10 евро и более.

Цены могут отличаться в два-три раза. Но ведь и хостел хостела рознь. В новых московских заведениях этого типа сплошь и рядом встречается и стильные концептуальный интерьер, и тренажеры, и мини-кинотеатр, и конференц-залы. Хотя в основе дешевизны - все то же кроватное место в номере на 6 - 8 человек с двухэтажными кроватями и общий душ в коридоре.

Вариантом может быть «капсульный отель» - в своем номере, вы как в космической капсуле, ничего кроме встроенной в стенки кровати, зато номер отдельный. Кто не страдает клаустрофобией - вперед!





Практически все хотели предлагают и отдельные номера на двоих, по цене плюс-минус равной номеру в отеле в две-три звезды, расположенному значительно дальше от центра. Большинство - если бронировать ночлег заранее через booking.com - обойдутся дешевле, чем если клиент приходит «с улицы». Но предоплаты не требуют, а отмена бронирования, как правило, будет бесплатной.



Проверено на себе

Бывает, что освободишься за полночь, и ехать к месту своей постоянной дислокации уже слишком поздно. На такой случай есть у меня в запасе хостел под смешным названием «Заходи!». Вообще-то это целая сеть, заведений под этим названием много. На Пасху, например, собираясь к всенощной, выбрали один из хостелей сети вблизи Павелецкого вокзала.



Не секрет, что картинки в рекламе разочаровывают. Но нет - действительность на сей раз оказалась лучше ожиданий. Десять минут пешком от метро, 500 рублей с человека за ночь. Обстановка - почти домашняя, персонал и приветливый, толковый и добросердечный. За дополнительную плату тебе могут приготовят завтрак. Но большинство готовят сами.





В общей кухне встречаемся с разным народом. Группа школьников из Сыктывкара - приехали с учителями на конкурс исполнителей камерной музыки, выступления уже позади, ждут финального объявления результатов. У дуэта гитаристов хорошие шансы на победу!.. Еще много совсем молодых ребят из других российских регионов и взрослых, приехавших в Москву на заработки.





Большинство моих новых знакомых в хостеле живут подолгу. Соседка по номеру, например, приехала покорять Москву - она воспитатель детского садика с юга России, образование профильное, а зарплаты в ее городке с московскими несопоставимы... Год назад соседка в Москве уже поработала, так что это ее вторая попытка.

Есть в хостела и вездесущие иностранцы, но они все же предпочитают селиться в центре Москвы, где все в пешей доступности. Так что их здесь немного. Кстати, мои друзья, прилетев из США всего на неделю, тоже выбрали отель в центре - от хорошего хостела комнатенка их внешне почти что не отличается, стоит те же 30 евро за двоих, зато в отеле живут - в трех минутах от Большого театра...



В «моем» хостеле для «длительного проживания» предусмотрены специальные цены: останавливаешься на две недели и более, значит, за сутки в общем номере платишь уже не 500 рублей, а только 300 - то есть ночлег тебе стоит менее 5 евро в сутки. Кстати, в пасхальные дни и по прочим поводам при предварительном бронировании объявляют специальные цены.





Футбольный вариант: дом в пригороде или... палатка в парке?

Чемпионат мира по футболу 2018 летом будет проходить на 12 стадионах в 11 городах России. И, конечно же, событие такого масштаба отразится на ценах гостиниц Москвы. Так что хотите успеть до наплыва болельщиков - поспешите.



К наплыву огромного количества жителей готовятся и в Москве, и Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Саранске и прочих городах, принимающих игры. Работают и специальные службы размещения болельщиков - будет сдаваться в аренду и жилье, обычно не предназначенное для приема туристов.

Служба размещения болельщиков