Пашиняна официально выдвинули кандидатом на пост премьера Армении

В Армении фракция Елк официально выдвинула своим кандидатом на пост премьер-министра лидера простестных движений Никола Пашиняна.

Лидера протестов в Армении Никола Пашиняна официально выдвинули от парламентской фракции Елк кандидатом в премьер-министры страны. Об этом в понедельник, 30 апреля, сообщает Радио Свобода со ссылкой на члена фракции Арарата Мирзояна.

«Фракция предложила кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Сегодня Елк проведет встречи с тремя остальными фракциями парламента, в том числе с правящей Республиканской партии Армении (РПА)», - сказал Мирзоян.

Парламентарий выразил уверенность, что все депутаты, которых беспокоит судьба страны, проголосуют за Пашиняна.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян призвал своих сторонников до вечера понедельника отложить протесты.