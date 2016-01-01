Глава МВД Британии ушла в отставку на фоне скандала с мигрантами

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку на фоне скандала вокруг высылки мигрантов из так называемого «поколения Windrush», передает Sky News. Премьер Тереза Мэй приняла отставку, которая, как уверены СМИ, серьезно ослабит ее позиции.

Поводом для отставки послужил скандал с отношением к мигрантам, сокращения числа которых в стране добриваются британские власти.

После Второй мировой войны Великобритания в связи с нехваткой рабочей силы приглашала на работу граждан стран Карибского бассейна и Африки. Газета Guardian распространила информацию о том, что у МВД страны существует программа депортации конкретного количества мигрантов, называемых «поколением Windrush». Такое имя носил корабль, в 1948 году доставивший с Великобританию первую группу мигрантов, напоминает «Интерфакс».

Guardian утверждала, что мигрантам стали отказывать в медицинской помощи, им часто угрожали депортацией при отсутствии документов на право постоянного проживания в стране, умышлено создавая «враждебную среду».

Сначала Радд отрицала существование программы, однако позднее была вынуждена признать, что она есть.

Министр заявила, что не знала об этом. Потом извинилась за дезинформацию общественности. А потом подала в отставку.

«С большим сожалением я подаю в отставку с поста министра внутренних дел. Я считаю это необходимым, поскольку я непреднамеренно ввела в заблуждение парламентский комитет по внутренним делам относительно целевых показателей по выдворению нелегальных иммигрантов», - написала Радд.

Мэй выразила сожаление в связи с отставкой министра, но заявила, что понимает ее мотивы. Sky считает, что премьеру Мэй нелегко будет найти замену Радд, которую рассматривали как ее ключевого союзника. До того, как возглавить правительство, Мэй сама была министром внутренних дел и выступала за жесткую иммиграционную политику.

Позже стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэйназначила Саджида Джавида новым министром внутренних дел страны.

По данным телеканала, Джавид стал первым главой МВД Британии арабского происхождения.

Как отмечается, с 2016 года он занимал пост министра по делам общин и местного самоуправления страны.