В результате теракта в Кабуле погибли 25 человек, в том числе восемь журналистов

Организаторы теракта использовали тактику двойного взрыва. Первые террорист-смертник, передвигавшийся на мотоцикле, привел в действие взрывное устройство недалеко от штаб-квартиры афганской разведки.

Через 15 минут, когда на место происшествия прибыли полицейские и журналисты, второй смертник взорвал бомбу в толпе. Источники сообщили AFP, что террорист представился журналистом.

Среди погибших журналистов фотокорреспондент Agence France-Presse Ша Мараи, трое сотрудников «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также журналисты афганских телеканалов Tolo News, 1TV и Jahan TV, сообщает BBC News.

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9— AFP news agency (@AFP) April 30, 2018