Митинг за свободу интернета и против блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram стартовал в воскресенье в 14:00 на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы. По предварительным оценкам, в мероприятии пришли принять участие несколько тысяч человек. На месте также дежурят автобусы полиции и Росгвардии, однако до каких-либо значительных инцидентов или задержаний дело не доходило.

По данным организации «Белый счетчик», которая занимается подсчетом людей на митингах, на проспект Академика Сахарова по состоянию на 15:00 пришли около 9 тысяч человек. Скорость пропуска через рамки крайне медленная, из-за чего на подходе к месту проведения акции скопилась большая очередь.



Отметим, что столичные власти согласовали акцию с максимальным числом участников в 5 тысяч человек - столько людей ожидали увидеть организаторы. Трансляцию с места проведения митинга ведет на своем канале в YouTube «Радио Свобода».

Вход на мероприятие осуществляется примерно через 10 досмотровых рамок. Перед ними в паре десятков метров припаркованы грузовые автомобили - это антитеррористическая мера. По словам присутствующих, на проспекте Академика Сахарова также находятся 13 автобусов Росгвардии и автомобили полиции.

В центре Москвы прошел митинг против блокировки Telegram FOTO: Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

Митинг против блокировки Telegram решил посетить и оппозиционер Алексей Навальный, который 5 мая намеревается провести собственное протестное мероприятие под названием «Путин нам не царь». Столичные власти, впрочем, отказались его согласовывать.

Накануне к участию в митинге призывал владелец мессенджера Telegram Павел Дуров. «Последние 2 недели мы вели неравный бой с интернет-цензором. Мы делали это ради вас - наших российских пользователей. Однако будущее российского интернета находится, в конечном счете, в ваших руках. Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье - полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории», - заявил он.