В ЕС сделали заявление о ситуации в Армении

Делегация Евросоюза в Армении обнародовала заявление, в котором призывает все стороны политического процесса к диалогу и подчеркивает важность сдержанности и ответственности.

Европейский союз заявляет о своей поддержке усилий Армении по развитию процветающего и демократического общества. Об этом говорится в заявлении делегации Евросоюза в Армении и посольств стран-членов ЕС, сообщает в понедельник, 30 апреля, Радио Азатутюн.

«В этом контексте крайне важен всесторонний диалог с участием всех сторон для формирования нового правительства на основе Конституции, что исходит из интересов всех граждан Армении. Европейский союз продолжает поддерживать усилия президента Армена Саркисяна в этом вопросе», - говорится в заявлении.

«По-прежнему остается важно, чтобы все вовлеченные стороны, в том числе правоохранительные органы и те, кто осуществляют свое право на свободу собраний и выражения мнения, проявляли сдержанность и ответственность», - заявляют делегация ЕС в Армении и посольства стран-членов ЕС.

Парламент должен избрать нового премьер-министра на специальной сессии 1 мая.