Собираешься в Эстонию? Водителям стоит быть внимательнее на дорогах

Во вторник (1 мая) на трассы и улицы Эстонии выходит мотополиция, в задачи которой входит охрана обеспечение безопасности движения транспорта.

"Сезон мотополиции начинается 1 мая после разогревающих курсов переподготовки, которые прошли в Финляндии 27-29 апреля. Mотополицейских в этом сензоне 11, однако курсы прошло большее количество полицейских»,- сообщил в понедельник BNS ведущий служащий охраны правопорядка департамента полиции и погранохраны (PPA) Калмер Тикерпе.

"Прежде всего мотополиция осуществляет надзор за движением, как за обычным, так и целенаправленно за движением мотоциклистов, а также, например, во время прибытия делегаций, выступает в роли эскорта, или принимает участие в обеспечение безопасности во время крупных мероприятий, например, Певческих праздников», - пояснил Тикерпе, по словам которого мотоцикла дает большую маневренность по сравнению с патрульным автомобилем.

На дорогах основной сферой работы мотополицейских являются измерение скорости движения, поддержка акций измерения содержания алкоголя, а также надзор за двухколесным транспортом, поскольку мотополицейские, как правило, обладают более основательными специальными знаниями о технических особенностях мотоциклов и мопедов.