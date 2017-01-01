В ЕС могут приостановить безвизовый режим с Грузией. Причина - резко выросшее количество необоснованных запросов на убежище от граждан Грузии.

Германия и другие страны ЕС столкнулись с резко возросшим количеством необоснованных запросов на предоставление убежища от граждан Грузии. Это случилось после отмены визового режима. По текущим данным, одни только немецкие ведомства зарегистрировали примерно в три раза больше запросов от граждан Грузии, чем до отмены виз в конце марте 2017 года.

С января по март 2017 года, до либерализации визового режима, было принято 601 заявление. За тот же период 2018 года - 1771. Похожая или еще более напряженная ситуация наблюдается в Италии, Франции и Швеции. Противники отмены виз указывают, что они опасались именно подобного развития событий. Критики подобного решения предостерегали, что отсутствие визовых барьеров будет использовано грузинским криминалитетом.

В связи со сложившейся ситуацией в ЕС может начаться обсуждение механизмаотказа от безвизового режима. К нему могут прибегнуть в случае значительного увеличения необоснованных запросов на получение убежища либо когда въехавшие представляют собой проблему для безопасности.