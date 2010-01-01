Таллинн направит детским садам 10 млн евро ежегодно

Завершилась разработка бюджетной стратегии Таллинна на предстоящие четыре года, в частности, предусмотрено выделение со следующего года 10 млн евро ежегодно на приведение в порядок детских садов, сообщила в понедельник BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.

Никогда ранее, подчеркнул мэр столицы Таави Аас, в таких масштабах регулярные отчисления не производились. Обновление детских садов продолжится до тех пор, пока все они не превратятся в современные и радующие детей учебные здания.

Еще 400 тысяч евро предусмотрены на наружное освещение территории, приведение в порядок дорожек и автостоянок, 1млн евро - на общие ремонтные работы и усиление пожарной безопасности.

У города 126 детских дошкольных учреждения, из них пять яслей. Детсадовские группы есть еще в Таллинском Лаагнаском детском саду-основной школе и в Таллинской Хелениской школе.

Согласно бюджетной стратегии значительные средства будут выделяться также на школы по интересам. Если нынче для них предусмотрены 1,35 млн евро, то в 2019-2020 года эта сумма превышает 3 млн евро ежегодно.

Бюджетная стратегия на четыре года будет вынесена на утверждение в июне.