В интернете снова смеются над Трампом: президент США вступил в борьбу с зонтиком

Во время возвращения в Вашингтон из рабочей поездки президент США Дональд Трамп не смог справиться с зонтом, который вывернуло наизнанку из-за ветра. Видео случившегося опубликовал в Twitter пользователь под ником Atrupar.

Автор записи пошутил: «Зонт работает не так», и его пост разошелся по социальным сетям. Некоторые комментаторы нашли в случившемся «российский след».

«Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить сигналы КГБ», - написал один из пользователей.

Другие постарались приободрить президента, отметив, что «с прической все в порядке».

Trump megafails while trying to use an umbrella upon his return to DC pic.twitter.com/re15WrSOmV— Aaron Rupar (@atrupar) 29 апреля 2018 г.