Работники польской авиакомпании начинают забастовку: это может повлиять на авиапассажиров в Балтии

Завтра, 1 мая работники польской национальной авиакомпании LOT Polish Airlines начинают забастовку, которая в ближайшие дни может оказать существенное влияние на авиасообщение в регионе. Из-за забастовки работников польской авиакомпании запланированные рейсы между Варшавским аэропортом им. Шопена и странами Балтии могут быть задержаны или отменены. Предприятие по востребованию компенсаций за полеты «Skycop» обращает внимание авиапутешественников на возможные нарушения и приглашает своевременно ознакомиться со своими правами, а также быть готовыми к возможным изменениям в планах путешествия.

В зоне наибольшего риска сейчас находятся полеты по маршрутам Рига – Варшава, Вильнюс – Варшава и Таллинн – Варшава. Планируемая забастовка также окажет влияние на путешественников, у которых в Польше предусмотрена пересадка для перелета в другие пункты назначения. Забастовка LOT Polish Airlines квалифицируется как заранее запланированная, поэтому авиапассажиры, рейсы которых будут задержаны или отменены, не смогут потребовать компенсацию за доставленные неудобства. Несмотря на это, авиакомпании, в соответствии с законодательством Европейского Союза, обязаны обеспечивать авиапассажиров товарами первой необходимости.

«Если полет задерживается более чем на два часа, каждому пассажиру должны быть обеспечены продукты, вода и доступ к интернету, а также возможность сделать телефонный звонок. В случаях, если рейс переносится на следующий день, авиакомпания должна обеспечить пассажирам ночлег», – поясняет исполнительный директор «Skycop» Мариус Стонкус.

Всего несколько недель назад суд ЕС принял решение, предусматривающее, что авиакомпании ЕС обязаны выплачивать пассажирам компенсации в размере до 600 EUR в случаях, если их полет был задержан более чем на три часа или отменен в связи с несогласованной заранее забастовкой работников.

«Намеченная на 1 мая забастовка была согласована между профсоюзом и авиакомпанией. Однако если забастовка продлится дольше, чем предусмотрено, она будет рассматриваться как не согласованная заранее забастовка, что приведет авиакомпанию к выплате компенсаций в размере нескольких миллионов евро», – информирует Мариус Стонкус, подчеркивая, что «в зависимости от дальности полета, объем компенсаций может составить от 250 до 600 EUR».

Задержки, отмены полетов или сверхпродажа билетов, а также выплата компенсаций авиапассажирам описаны в регламенте ЕС №261, вступившем в силу в 2004 году. Он предусматривает, что авиакомпании обязаны выплачивать авиапассажирам моральную компенсацию в следующих случаях: их полет был задержан более чем на три часа, был отменен с предупреждением менее чем за 14 дней или же пассажира не пустили в самолет в связи со сверхпродажей билетов.