На учениях Siil будет присутствовать 31 наблюдатель

На крупномасштабных учениях Siil будет присутствовать в общей сложности 31 наблюдатель из 15 стран и НАТО.

Поскольку число участников Siil превышает 13 000, учения Siil в соответствии с Венским документом ОБСЕ объявлены крупномасштабными, сообщил пресс-секретарь Кайтселийта. На учениях будет присутствовать 31 наблюдатель.

На учениях будут присутствовать наблюдатели из Беларуси, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, России, Швеции, Соединенного Королевства, Украины, США, НАТО и штаб-квартиры главнокомандования вооруженных сил НАТО в Европе.

Наблюдатели будут присутствовать на учениях с 4 по 7 мая в Таллинне, на центральном полигоне Сил обороны, в Тарту и Выру.

Предстоящие с 2 по 14 мая учения Siil 2018 — самые обширные после восстановления независимости Эстонии учения, в которых примет участие более 15000 военнослужащих, членов Кайтселийта, полицейских и спасателей, а также около 2000 союзников и партнеров из 15 стран.

Учения пройдут в два этапа: на первом этапе до 6 мая будут формироваться подразделения Кайтселийта и Сил обороны и достигать боевой готовности. Легкая пехота и подразделения охраны правопорядка будут отрабатывать взаимодействие с полицией и пограничниками по задачам внутренней безопасности, в том числе при поддержке женской организации Найскодукайтсе проводить эвакуацию населения. На побережье и островах будет отрабатываться защита береговой линии.

Второй этап — этап учебных боев с 7 по 13 мая - будет проходить главным образом на территории Выруского, Пыльваского и Валгаского уездов и в Северной Латвии, 2-я пехотная бригада будет отрабатывать взаимодействие с союзниками и партнерами против 1-й пехотной бригады и подразделений боевой группы НАТО.