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В Иране суд запретил Telegram

Meduza.io
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Фото: Dmitry Feoktistov/TASS/Scanpix

Судебные органы Ирана запретили использовать на территории страны мессенджер Telegram, сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

«Приняв во внимание многочисленные жалобы на Telegram от граждан Ирана, а также основываясь на требованиях спецслужб о борьбе с незаконной деятельностью в Telegram, судебные органы запретили его использование в Иране», — объявило иранское телевидение.

Как сообщило иранское агентство Fars, работу Telegram планируется блокировать таким образом, чтобы пользователи не могли обходить ограничения доступа через VPN или каким-либо иным программным способом.

Ранее в апреле сообщалось, что иранским госструктурам запретили использовать Telegram и рекомендовали перейти на мессенджер местной разработки. Власти Ирана эту информацию не подтверждали.

18 апреля об отказе от Telegram объявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Аналитики сочли это признаком того что мессенджер в ближайшее время будет запрещен в Иране.

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