США доставили в Украину ракетные комплексы Javelin

Ракетные комплексы Javelin переданы Вашингтоном Киеву на условиях их базирования вдали от линии разграничения в Донбассе.

США доставили в Украину противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin для оборонительных целей. Эту информацию в понедельник, 30 апреля, подтвердил украинский президент Петр Порошенко.

В американском Госдепартаменте на запрос DW сообщили: «Мы их поставили», однако о том, где ПТРК будут базироваться и в каком количестве они были поставлены, ответ получен не был.

Ранее США предоставляли Украине лишь нелетальные виды вооружений, транспорт и амуницию. Однако администрация американского президента Дональда Трампа сняла эти ограничения.

По оценкам экспертов, США планировали поставить Киеву 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на общую сумму 47 миллионов долларов.

Условием передачи Украине этих вооружений являлось их базирование вдали от линии разграничения в Донбассе. Это объясняется рисками захвата ракет оккупационными войсками, как это уже случилось с американской станцией радиоэлектронной борьбы в ходе российской военной операции в Донбассе под Дебальцево зимой 2015 года.

«Дополнительный сдерживающий фактор»

Президент Порошенко ранее назвал Javelin «дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии в Донбассе».

В декабре 2017 года администрация президента США одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия украинской армии. В частности, разрешены были поставки снайперских винтовок модели M107A1. Тогда же появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп намерен одобрить поставки в Украину и комплексов Javelin.