Трамп отсрочил введение пошлин на сталь и алюминий для союзников

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил отложить до 1 июня решение о вводе пошлин на импорт стали и алюминия для стран Европейского союза и государств-союзников - Канады и Мексики, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, Трамп уже достиг принципиальных договоренностей по пошлинам с Аргентиной, Австралией и Бразилией.

ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal передает, что Белый дом в ближайшее время также намерен объявить о завершении процедуры полного освобождения от данных торговых ограничений Южной Кореи.

Напомним, указ президента США о введении пошлины на импорт стали в размере 25% и пошлины на импорт алюминия в 10% вступил в силу пятницу, 23 марта. Пошлины распространяются на всю стальную продукцию, начиная со слябов, и не коснутся горячебрикетированного железа и чугуна.

При этом Трамп подписал документ, откладывающий введение заградительных пошлин на сталь и алюминий из ряда государств-союзников: Аргентины, Австралии, Бразилии, стран Европейского союза, Канады, Мексики и Южной Кореи. Данный срок первоначально истекал 1 мая.

Россия в список освобожденных от пошлин стран не попала и пообещала обратиться в связи с этим в суд ВТО. В конце марта Минпромотрг РФ оценил ущерб для российских компаний от американских пошлин минимум в 3 млрд долларов. По оценке вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, хотя решение США нанесет определенный ущерб российской металлургической отрасли, он окажется меньше, чем для ряда других стран, в частности Китая.

Российские власти также объявили, что готовят ответ на решение США. «Необязательно, что мы будем вводить эти ответные пошлины. Особенно если они будут, например, ничтожными. Это должен быть серьезный ответ на такое недружественное поведение», - подчеркивал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.