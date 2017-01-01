Профсоюзы ЕС объявили о чрезвычайной ситуации в 17 странах ЕС, включая Латвию

Предупреждение объявлено в связи с тем, что силовое равновесие между работниками и работодателями в этих странах слишком далеко склонилось в сторону работодателей. С трудом завоеванное право на переговоры с работодателями во многих странах ЕС находится под угрозой, считает ETUC.

Ситуация оценивалась по четырем критериям: размеры генерального соглашения, покрытие коллективных договоров, механизмы для его расширения и доля зарплат от внутреннего валового продукта.

Предупредительные сигналы для Латвии получены в двух сегментах: коллективные договоры есть преимущественно на уровне предприятий, а механизмы для расширения их покрытия есть редко или вообще не существуют.

Как подчеркнул генсек ETUC Лука Висентини, в центре Европы - социальный контракт, который предлагает работникам получать достойные зарплаты и достойные условия труда, и основа, на которой этот социальный контракт создан, нуждается в срочных улучшениях и обновлении.

Конфедеральный секретарь ETUC Эстер Линч считает, что все страны ЕС должны быть уверены, что работодатели признают права работников на переговоры с участием профсоюзов. Это тревожное заявление - призыв действовать, это предупреждение правительствам о том, что им следует обсудить с профсоюзами, как вернуть в повестку дня коллективные договоры и переговоры, как увеличить часть богатства, которая выплачивается в зарплатах, и как увеличить число работников, которых защищают коллективные договоры - при поддержке ЕС, где это необходимо.

Во многих странах ЕС работники сегодня все еще зарабатывают меньше, чем до кризиса. Это результат отсутствия переговоров о коллективных договорах. Это связано также с тем, что правительства слишком часто позволяют работодателям игнорировать или злонамеренно использовать права работников на объединение и их возможность вести переговоры о коллективных договорах. Возобновление этих переговоров создаст возможность людям жить лучше и укрепит экономический рост для всех, подчеркивает ETUC.