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Парламент Армении отказался назначить Никола Пашиняна премьер-министром

Meduza.io
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оппозиционер Никол Пашинян, 1 мая 2018 | Фото: PHOTOLURE / EPA

Парламент Армении отказался назначить лидера протестующих оппозиционера Никола Пашиняна премьер-министром страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против — 55.

Против его кандидатуры проголосовали депутаты от Республиканской партии, имеющей большинство в парламенте.

Обсуждение кандидатуры Пашиняна продолжалось весь день 1 мая. В ожидании выборов премьер-министра в центре Еревана собрались тысячи протестующих.

Следующая попытка выбрать премьер-министра должна пройти через неделю, пишет Panarmenian.net.

Никол Пашинян был единственный кандидатом на должность премьер-министра Армении. Республиканская партия, имеющая большинство в парламенте, не стала назначать своего кандидата.

Пашинян возглавил протесты против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который последние десять лет был президентом Армении. После многотысячных выступлений в Ереване и других городах Саргсян ушел в отставку.

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