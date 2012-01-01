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Пьянству бой! Шотландия первой в мире определила минимальную цену на алкоголь

LETA
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иллюстративное фото | Фото: PA Wire

C 1 мая Шотландия первой в мире определила минимальную допустимую цену на алкоголь в надежде, что это поможет ограничить пьянство в стране, спасти человеческие жизни и послужит примером для других стран, которые сталкиваются с похожими проблемами.

С этого момента в розничной торговле за одну стандартную единицу алкоголя (10 миллилитров или 8 грамм чистого этилового спирта) нельзя просить меньше 50 пенсов (57 центов).

Закон был принят еще в 2012 году, но тогда Ассоциация шотландского виски выступила в защиту употребляющих алкоголь с низким уровнем дохода. В 2015 году Европейский суд постановил, что решение должен принимать Верховный суд Великобритании, и тот в 2017 году решил, что власти Шотландии могут определять минимальный рубеж для стоимости алкоголя.

Отмечается, что Шотландия стала первым смельчаком таких нововведений, а Ирландия и Уэльс также решительно настроены ввести такие правила.

В Шотландии в расчете на одного взрослого продается в среднем на 1/5 больше алкоголя, чем в остальной Великобритании. Власти утверждают, что чрезмерное употребление алкоголя приводят в среднем к 22 летальным исходам каждую неделю и 697 случаям госпитализации.

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