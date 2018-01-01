В Эстонии проходят крупномасштабные военные учения «Еж»

Во вторник в Эстонии начались учения Siil 2018 («Ёж-2018»), в ходе которых более чем 15 000 военных, членов Кайтселийт и Найскодукайтсе, полицейских, спасателей и военных из союзных и партнёрских стран будут отрабатывать действия в условиях тотальной обороны. Учения «Ёж-2018» проходят под девизом «Каждая иголка на счету» и продлятся до 14 мая.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны, отметив, что учения «Ёж-2018» - это в первую очередь учения по территориальной обороне, главную роль в которых играет Кайтселийт.

«В то же время нам нельзя забывать о совместном сотрудничестве государства и его жителей по обеспечению безопасности. В этом у каждого есть своя роль. В сегодняшнем мире к сфере безопасности вдобавок к организациям, обеспечивающим оборону государства, относятся также органы внутренней безопасности, частный и государственный сектор», - сказал командующий Cилами обороны генерал Рихо Террас, по словам которого успех учений «Ёж-2018» зависит от вклада каждого участника.

«Также я очень благодарен всем землевладельцам и предпринимателям, поддерживающим проведение учений. Без них проведение таких учений в масштабах Эстонии было бы невозможно», - добавил Террас.

Главной задачей учений является отработка территориальной обороны как в конвенциональных условиях ведений военных действий, так и в условиях гибридной войны.

В этом году учения охватывают всю территорию Эстонии и в конечном этапе сосредоточатся на Юго-Восточной части Эстонии и северной части Латвии.

«Учения «Ёж-2018» должны дать очень чёткий сигнал всему нашему обществу, союзникам и недругам, что мы способны на всеобщую защиту нашего государства и всех наших людей в любых условиях», - сказал командующий Кайтселийтом генерал-майор Меелис Кийли, по словам которого на учения ожидаются все члены Кайтселийта,

чтобы вместе с военными, полицейскими и союзниками показать, что «на счету каждая иголка».

Учения пройдут в три этапа: со 2 по 4 мая принимающие участие в учениях подразделения должны достичь боевой готовности, с 4 по 7 мая подразделения будут отрабатывать совместные действия, а с 8 по 12 мая будут происходить учебные бои.

Учения в основном ориентировано на сухопутные войска, но важную роль играют также военно-морские и военно-воздушные силы. Вдобавок к 19 странам-союзников в учениях принимают участие пять представителей структурных единиц НАТО.