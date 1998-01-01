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Расходы России на оборону в прошлом году сократились на 20 процентов

LETA
ВС России/иллюстративное фото | Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

Расходы России на оборону в прошлом году составили в прошлом году 66,3 млрд долларов, что на 20 процентов меньше, чем в 2016 году, Сообщил в среду Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Расходы России на оборону сократились в абсолютном исчислении больше всего в мире — на 13,9 млрд долларов.

Расходы России на оборону сокращались последний раз в 1998 году, то есть 20 лет назад.

«Модернизация вооруженных сил остается приоритетом России, однако военный бюджет ограничивают экономические проблемы, которые накапливаются в государстве с 2014 года» ,- сообщил старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан.

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