Расходы России на оборону в прошлом году сократились на 20 процентов

Расходы России на оборону в прошлом году составили в прошлом году 66,3 млрд долларов, что на 20 процентов меньше, чем в 2016 году, Сообщил в среду Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Расходы России на оборону сократились в абсолютном исчислении больше всего в мире — на 13,9 млрд долларов.

Расходы России на оборону сокращались последний раз в 1998 году, то есть 20 лет назад.

«Модернизация вооруженных сил остается приоритетом России, однако военный бюджет ограничивают экономические проблемы, которые накапливаются в государстве с 2014 года» ,- сообщил старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан.