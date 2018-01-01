Brexit: Британия согласна на сделку с ЕС

Некоторые соглашения об ассоциации с Евросоюзом является шагами к членству, заявил британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, указывая на пример Украины.

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что он «не имеет существенных возражений» против идеи соглашения об ассоциации между Британией и ЕС, подобной той, что блок имеет с Украиной. Об этом в среду, 2 мая, сообщает Euractiv.

Отвечая на вопрос комитета Палаты лордов по вопросам ЕС, Дэвис заявил, что все зависит от деталей, но «если рассматривать как концепцию, у меня нет существенных возражений против этого».

«Некоторые соглашения об ассоциации является шагом к членству», - сказал он комитету, указывая на пример Украины.

По его мнению, это зависит от того, что включено в соглашение.

«Мы бы, например, не хотели, чтобы это привело к компетенции европейской юрисдикции (Европейского суда)», - отметил Дэвис.

Как отмечается, Европарламент ранее предложил, чтобы соглашение об ассоциации между Британией и ЕС после Brexit касалось четырех основных направлений - торговля, внешняя политика и безопасность, внутренняя безопасность и «тематическое» сотрудничество.

Британский министр также подтвердил, что хочет согласовать основные положения новых отношений до октября 2018 года.