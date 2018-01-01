Эстонцы выстроились в очередь на генетические пробы

В Эстонии за апрель - первый месяц сбора генетических проб — пробы сдали 10 654 человека, а более 36 344 человека решили стать генетическим донорами, заполнив и подписав форму цифрового согласия на странице www.geenidoonor.ee.

Пресс-секретарь Института развития здоровья (TAI) Аннели Аллик отметила: «В первые дни кое-где возникали очереди на сдачу крови, однако теперь анализы везде можно сдать с минимальным ожиданием, все организовано хорошо. Напоминаем всем, кто уже подписал веб-форму, что для того, чтобы стать генетическим донором, нужно будет на самом деле сдать кровь, и время для этого уже наступило».

Со 2 апреля генетические пробы можно сдавать в крупных больницах и лабораториях SYNLAB по всей Эстонии, сбор проб продлится до конца года или до того момента, как будет собрано 100 000 новых проб.

Генетическим донором могут стать все жители Эстонии в возрасте от 18 лет, которые раньше не присоединились к Генному фонду и у которых есть эстонский личный код.

В крупных больницах проще всего стать генетическим донором, сдав дополнительную пробу крови в ходе сдачи других анализов крови. Не нужно предварительно бронировать время. Вся процедура занимает несколько минут и бесплатна для генетического донора.

В будущем из результатов извлекут пользу как генетический донор, так и здравоохранение Эстонии в целом.

В конце прошлого года правительство приняло решение о развитии персональной медицины в Эстонии и выделило на 2018 год пять млн евро Эстонскому генному хранилищу Тартуского университета, Институту развития здоровья и Министерству социальных дел на развитие совместного генного проекта, который ставит целью собрать в течение 2018 года генные данные 100 000 новых проб генных доноров и составить персональные генетические карты доноров.