17 штатов подали в суд на Трампа из-за автомобильных выхлопов

Калифорния и еще 16 штатов недовольны ослаблением экологических требований для автомобилей. Они обвинили администрацию Трампа в нарушении законодательства и создании угрозы для здоровья детей.

Калифорния и еще 16 штатов США подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа, обвинив его в ослаблении экологических предписаний для автомобилей. «Хватит - значит, хватит, - заявил генеральный прокурор Калифорнии Ксавье Бесерра во вторник, 1 мая, в Сакраменто. - Речь идет не о том, чтобы искать конфликт с администрацией Трампа. На карту поставлено слишком многое, затрагивающее здоровье и экономику Америки, чтобы сидеть сложа руки».

В свою очередь губернатор Калифорнии Джерри Браун обвинил действующего главу Агентства по охране окружающей среды США (ЕРА) Скотта Пруитта в том, что тот нарушает действующее законодательство и ставит под угрозу здоровье детей. По словам Брауна, Пруитт и Трамп хотят, чтобы люди покупали больше бензина и сильнее загрязняли среду.

Белый дом отказался от комментариев, заявив, что сначала изучит жалобу, поданную в суд округа Колумбия. Помимо Калифорнии, исковое заявление подписали Нью-Йорк, Иллинойс, Айова и другие штаты.

Недовольство автоконцернов

В начале апреля ЕРА объявило о решении отменить жесткие правила, касающиеся норм потребления горючего автомобилями, принятые во времена правления бывшего президента США Барака Обамы. Эти нормы имеют решающее значение для снижения объемов автомобильных выхлопов.

Однако автоконцерны опасаются потери 1 млн рабочих мест из-за удорожания автомобилей вследствие исполнения экологических предписаний. Против планов Обамы выступил Союз автопроизводителей, в состав которого в числе прочих входят Volkswagen, General Motors и Toyota.