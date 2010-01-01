Всемирный банк: 13% населения Земли все еще живут без электричества

Около миллиарда человек, или 13% населения Земли не имеют доступа к электричеству: такие данные содержатся в докладе, опубликованном Всемирным банком (ВБ) 2 мая.

«Страны Африки, расположенные к югу от Сахары, а также Центральной и Южной Азии по-прежнему являются регионами, которые испытывают наиболее высокий уровень дефицита [доступа к электричеству]. Почти 87% населения земного шара, не имеющего доступа к электричеству, живут в сельской местности», - говорится в документе (перевод по ТАСС).

Тем не менее с 2010 года темпы роста числа людей, получающих доступ к электроэнергии, заметно увеличились, отмечают во Всемирном банке. «Если нынешняя тенденция сохранится, то в 2030 году, по нашим оценкам, без электричества будут жить 674 млн человек», - указано в докладе.

Специалисты отмечают, что власти Индии ежегодно предоставляют доступ к электричеству 30 млн своих жителей, и это больше, чем какая-либо другая страна в мире. Ее догоняют Бангладеш, Эфиопия, Кения и Танзания, которые увеличивали доступ своего населения к электроэнергии на 3% или более ежегодно в период с 2010 по 2016 год.

Авторы доклада также подчеркивают, что в настоящее время десятки миллионов людей пользуются электричеством, полученным благодаря домашним системам на солнечной энергии или мини-энергосетям. Однако, по данным ВБ, они проживают только в странах, ставшими первопроходцами в этой области.

Доклад о прогрессе в области энергетики стал результатом совместной работы специалистов Международного энергетического агентства, Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, статистического отдела Организации Объединенных Наций, Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).





